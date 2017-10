Si vota a Ostia. Ecco tutti i candidati

Ultima settimana di campagna elettorale per il X Municipio. Il 5 novembre Ostia tornerà al voto dopo due anni di commissariamento per mafia. Ben nove i candidati alla presidenza. Il MoVimento 5 Stelle schiera Giuliana Di Pillo, già delegata al litorale della sindaca Virginia Raggi. Candidatura donna anche per il centrodestra, che punta su Monica Picca, esponente di Fratelli d'Italia sostenuta anche da Forza Italia, Noi con Salvini, Liberi (lista costituita da Cuoritaliani e Direzione Italia) e da una lista civica. Se il centrodestra va compatto, la sinistra vive l'ennesima scissione. Il Pd sostiene da solo l'ex parlamentare ed ex consigliere comunale Athos De Luca, mentre Insieme e Mdp hanno optato per il sostegno a don Franco De Donno e alla sua lista civica. Al centro si pone il giornalita Andrea Bozzi, che punta tutto sull'autonomia del X Municipio ed è sostenuto dall'area centrista che fa riferimento al ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Luca Marsella, invece, è il candidato di CasaPound, mentre Giovanni Fiori è quello del Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi. Completano il quadro il candidato civico Marco Lombardi e quello di Sinistra Unita Eugenio Bellomo. In totale sono 9 i candidati presidente sostenuti da 16 liste per 372 candidati consiglieri che aspirano a uno dei 24 scranni in palio a Palazzo del Governatorato.