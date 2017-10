Dodici indagati per gli adesivi antisemiti

Sono dodici gli indagati per gli adesivi antisemiti con l'immagine di Anna Frank. Il reato ipotizzato dalla Procura di Roma è istigazione all'odio razziale. Ieri era arrivato a sedici il numero delle persone identificate dagli agenti della Digos in relazione ai fatti, cioè l'affissione di alcune foto di Anna Frank, vittima dei campi di concentramento nazisti, con la maglietta della squadra della Roma. Tre di loro sono minorenni (due di 16 e 17 anni) e uno ha appena tredici anni, quindi non è imputabile. Titolare delle indagini sull'episodio, che ha scatenato polemiche e accuse di razzismo, il procuratore aggiunto di Roma Francesco Caporale.