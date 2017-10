Non bastavano. Ecco altri 900 profughi

Nuovi arrivi di migranti e aspiranti profughi nella Capitale. Il Comune sta organizzando bandi e procedure di gara per ampliare il circuito dell' accoglienza della Capitale, con un aumento di 864 posti, cioè del 38,84% rispetto agli attuali 2.224 tra Sprar e no Sprar. Il che signfica che Roma toccherà «quota» circa 35 euro al giorno a posto, e 80 in quello no Sprar, e si andranno a sommare alle quote che a oggi sono rispettivamente di 1.984 e 240 unità, portandoli così a 2.768 e 320, per un totale di 3.088 posti. Allo scopo di arrivare ai 320 posti nell'offerta di accoglienza comunale è in via di definizione da parte del Campidoglio un bando da 10 milioni di euro per la durata di tre anni.

A queste cifre si aggiungeranno 100 posti in più per un anno dedicati a famiglie fragili all'interno del «Piano freddo» del Comune, rivolti in particolare a situazioni post sgombero. Si tratterà di una procedura negoziata a inviti rivolta a un centinaio di associazioni attive nel settore accoglienza per reperire moduli abitativi per una assistenza a bassa soglia con servizi di base rivolta sia a immigrati che non.

Michela Micheli, responsabile comunale della direzione Accoglienza e Inclusione del dipartimento Politiche sociali, ha spiegato che nella città eterna «ci sono 1.984 posti per adulti nel circuito Sprar finanziato dal ministero dell' Interno, più soli 6 posti per il disagio mentale. In più ci sono altri posti finanziati con i fondi del bilancio comunale e costituiscono il circuito cittadino dell'accoglienza degli immigrati...

