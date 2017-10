Corruzione, arrestato a Roma l'ex consigliere comunale Cozzoli

È scattata questa mattina l'operazione della polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di un'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La Squadra Mobile della Questura di Roma e il Servizio Centrale Operativo hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari a carico di 8 soggetti e contestuali perquisizioni.

Tra loro l'ex consigliere comunale di Roma capitale Ignazio Cozzoli finito ai domiciliari nell'ambito dell'operazione della polizia denominata «Pecunia non olet», relativa a truffa e corruzione nelle erogazioni pubbliche di Invitalia, l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa di proprietà del Ministero dell'Economia. Eletto nel 2016 in Assemblea capitolina con la Lista Marchini, Cozzoli è poi decaduto dopo un ricorso del Pd facendo spazio in aula alla consigliera dem Giulia Tempesta. Insieme ad altre 7 persone, Cozzoli è indagato per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una molteplicità di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, rivelazioni ed utilizzazioni di segreti d'ufficio.