Il 17 ottobre il tavolo su Roma

Si terrà il prossimo 17 ottobre l'incontro tra il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e la sindaca di Roma Virginia Raggi. A riferirlo sono fonti del Campidoglio. Il tavolo su Roma si sarebbe dovuto tenere il 4 ottobre, ma le continue polemiche tra la giunta M5S che governa la Capitale e il governo hanno fatto slittare l'incontro. Il contatto che ha riaperto i canali diplomatici tra Raggi e Calenda c'è stato ieri. Il confronto sul tavolo per Roma ha portato a fissare la data del 17 ottobre. Già in mattinata, la sindaca aveva spiegato: «Ci siamo sentiti con il ministro Calenda e stiamo fissando una data per l’incontro. Non ci interessano le polemiche». Poche parole pronunciate dalla Raggi a margine della partecipazione all’incontro con il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, l’Anci e gli altri sindaci delle città metropolitane d’Italia,che hanno fatto da prologo alla fissazione della data.