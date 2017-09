Autovelox e limiti, il Comune batte cassa

Zone a 30 chilometri orari in prossimità dei luoghi sensibili, più controlli sul tasso alcolemico, più aree pedonali, autovelox fissi nei pressi delle strade con maggiore incidentalità e il raddoppio del numero dei chilometri di bike lines e piste ciclabili. Questi i punti chiave della proposta di delibera sulla sicurezza stradale che domani arriverà in assemblea capitolina e che ieri mattina ha ottenuto il parere favorevole delle commissioni capitoline congiunte Mobilità, Scuola e Lavori Pubblici. Si sono astenuti i consiglieri del Pd e non hanno partecipato al voto quelli di Fdi. Dodici i punti della delibera che «è stata scritta con comitati cittadini e portatori interesse che stanno collaborando nell’ambito della consulta cittadina sulla mobilità» ha spiegato Enrico Stefàno, presidente della commissione Mobilità.

Nel dettaglio, la delibera che ha ottenuto il parere favorevole degli uffici interessati prevede di implementare, anche mediante le più moderne tecnologie, il presidio delle aree pedonali oggi esistenti e degli attraversamenti pedonali più a rischio; porre in sicurezza le intersezioni stradali e gli attraversamenti più pericolosi; redigere un programma degli interventi riguardante pavimentazioni e segnaletica stradale; installare misuratori di velocità fissi lungo le strade dove si sono verificati negli ultimi anni il maggior numero di incidenti stradali; intensificare il numero di controlli del tasso alcolemico soprattutto in prossimità delle zone della movida; aumentare il numero delle aree pedonali, istituendo entro 12 mesi dall’approvazione del presente atto nuove...

