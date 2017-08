Choc a Roma, trovate due gambe in un cassonetto ai Parioli

Orrore a Roma dove ieri sera poco dopo le 20 nel quartiere Parioli una ragazza di origini rom, mentre rovistava in un cassonetto, ha trovato le gambe di una donna. La macabra scoperta è avvenuta in viale Maresciallo Pilsudski di fronte al Galoppatoio: gli arti sono stati tagliati con un'ascia all'altezza dell'inguine e legati fra loro con il nastro adesivo. Del resto del corpo nessuna traccia. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Scientifica, in corso le indagini della polizia: le telecamere di sorveglianza installate lungo la strada avrebbero ripreso un uomo.