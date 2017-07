Fiamme all'Eur, a Roma, dove una colonna di fumo densa e nera si alza da ore all'altezza del Colosseo Quadrato. Sono stati circa 70 gli interventi anti incendio eseguiti oggi dai vigili del fuoco. L'incendio all'Eur, nato da alcune sterpaglie, è scoppiato in via del Cappellaccio tra Magliana ed Eur e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e due autobotti. Ancora, dalle 14.45 è in corso un altro intervento, sempre per un rogo di sterpaglie, in via Domenico Grisolia, a Roma Est, in zona San Basilio: sul posto 3 squadre e una autobotte.

Un nuovo incendio sta interessando la pineta di Castel Fusano, a Ostia, dove una settimana fa un rogo devastante aveva mandato in fumo oltre cento ettari di parco. A confermare la presenza di focolai, i vigili del fuoco, presenti sul posto con tre squadre e due autobotti.

Intanto i presunti piromani della pineta di Castel Fusano, ovvero il pensionato Romano Mancini, conosciuto come il "maniaco delle prostitute" per averne uccisa una, subendo una condanna di 8 anni, e l'idraulico 22enne Fabrizio Grimaldi, originario di Busto Arsizio, continuano a negare qualsiasi responsabilità nel grave incendio avvenuto la settimana scorsa. Arrestati dai carabinieri, restano per il momento sottoposti alla custodia cautelare. I carabinieri del nucleo forestale, a quanto si apprende, vanno avanti con gli accertamenti.