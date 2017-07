Cornelia, ragazzo pestato e rapinato dal branco: cinque arresti

Lo hanno accerchiato, colpito con calci e pugni per portargli via il marsupio con soldi e cellulare. Un branco di cinque ragazzi, un 22enne e un 30enne tunisini, due 18enni marocchini e un 24enne della provincia di Salerno, quattro dei quali già noti alle forze dell’ordine, sono finiti in manette con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

I carabinieri della stazione di Roma San Pietro li hanno rintracciati ieri notte grazie alla testimonianza della vittima, un 19enne di Ladispoli, assalito in Circonvallazione Cornelia mentre passeggiava da solo. Per lui solo lievi escoriazioni, mentre i cinque sono stati bloccati nei pressi di un bar poco distante dal luogo dell’aggressione. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al giovane, mentre gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.