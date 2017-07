Ancora incendi, chiusa l'A1 diramazione Roma Nord-Orte e allacciamento A24

Ancora un grande incendio alle porte di Roma, ancora problemi alla viabilità. Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, intorno alle ore 15, si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra l'allacciamento con l'A24 e Ponzano Romano in direzione di Firenze e il tratto tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione di Roma, a causa di un devastante incendio divampato in aree adiacenti alle competenze autostradali all'altezza del km 528. E' stato inoltre chiuso, riferisce Autostrade per l'Italia, il tratto della Diramazione Roma Nord compreso tra il GRA e l'allacciamento con l'A1 in direzione di Firenze. Non ci sono persone ferite.

Tra i tanti utenti del web che stanno diffondendo video e foto dell'enorme rogo c'è anche Gianluca Ginobile, uno dei componenti del famoso trio volace Il Volo.

Devastante incendio sull'A1 Roma-Napoli!!!! Mai visto niente del genere!!!!!! Un post condiviso da Gianluca Ginoble Il Volo (@gianginoble11) in data: 22 Lug 2017 alle ore 06:25 PDT

L'intervento Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i soccorsi sanitari e meccanici. Attualmente per effetto del fumo in carreggiata che limita la visibilità, per questioni di sicurezza è stato necessario bloccare il traffico in entrambe le direzioni e si registrano in A1 5 km di coda in direzione di Roma e 4 km di coda in direzione di Firenze.