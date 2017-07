Ancora fiamme a Roma. Un incendio è divampati poco prima delle 16 nella pineta di Castel Fusano tra Ostia e l'Infernetto all'altezza di via della Villa di Plinio. Sarebbero tre i focolai appiccati nella zona tra via del Martin Pescatore, lungo la via Cristoforo Colombo-via del Circuito e sulla via Litoranea. Una persona è stata bloccata e portata in caserma dai carabinieri nel corso dei controlli per gli incendi. La sua posizione è ora al vaglio dei militari.

Via Cristoforo Colombo è stata chiusa per fra piazzale Cristoforo Colombo e viale della Villa di Plinio in direzione Roma centro. Lo comunica Luce Verde Roma. Viale della Villa di Plinio, inoltre, è stata chiusa fra via Cristoforo Colombo e via dei Pescatori. Bloccata anche la Litoranea.

#Roma, 120 interventi ieri dei #vigilidelfuoco per incendi. In bonifica l'area (circa 15ha) della pineta #CastelFusano interessata dai roghi pic.twitter.com/erBXNY0mxd — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 luglio 2017

''Nella giornata di oggi si è verificato un vasto incendio nel comune di Roma nella zona della Pineta di Castel Fusano. L'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio sta intervenendo nelle operazioni di spegnimento con cinque elicotteri, un canadair, sei autobotti e venti squadre tra operatori e volontari in collaborazione con i Vigili del Fuoco", scrive in una nota la Regione Lazio.

Sul posto è arrivata anche la sindaca Virginia Raggi. "Al momento non possiamo escludere alcuna ipotesi sulle cause - ha detto in un post e in un video pubblicati su Facebook - Ringrazio tutte le squadre di soccorso che stanno operando senza sosta".

"La situazione è gravissima - continua il sindaco M5S - Buona parte della pineta è andata in fumo. L'incendio non è ancora domato. Non si esclude al momento alcuna ipotesi. La situazione è grave e deve essere presa in carico da tutti. Il Comune c'è, serve il supporto della regione e del governo. Il Municipio, Roma non può essere lasciata sola di fronte a questo disastro. Il primo canadair è arrivato dopo un'ora e quindi purtroppo vista la vegetazione il fuoco era già divampato. Adesso pare stia arrivando un secondo".