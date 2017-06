Poliziotto in coma a Roma: "È meningite"

Meningite a liquor limpido. La diagnosi dei medici dell' ospedale Spallanzani, dove il giovane poliziotto della Sezione Volanti di Roma è stato trasferito ieri mattina dopo la febbre improvvisa, parla chiaro. L'agente, ora ricoverato in coma, è sotto osservazione e in prognosi riservata nell'istituto specializzato nella cura delle malattie infettive. Ma la preoccupazione tra i colleghi, e non solo, è tanta. Il poliziotto, 26 anni, dorme al terzo piano della storica caserma Maurizio Giglio in via Guido Reni, proprio sopra la mensa e il bar, e svolge servizio antitaccheggio, principalmente a piedi, sulla metropolitana e sugli autobus, a stretto contatto con le persone.

«Al momento non si hanno notizie sulla positività di agenti batterici, potenzialmente responsabili della condizione» del giovane, specifica con una nota di ieri la Questura di Roma. «Secondo quanto previsto dalle linee guida del Ministero della Salute, la misura di profilassi è prevista solo in caso di...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI