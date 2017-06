Cassonetti in fiamme nell'ex campo nomadi, Pontina in tilt

Deposito di cassonetti in fiamme nell'ex campo nomadi di Tor de' Cenci e via Pontina in tilt. L'incendio sarebbe partito dalle sterpaglie e poi si sarebbe propagato, a causa del vento, nel deposito. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia e Protezione Civile. Enorme la colonna di fumo che dall'Eur a Ostia fino ai Castelli Romani terrorizza i residenti durante l'ennesima giornata di roghi.