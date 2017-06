Roma, seimila vigili urbani a guardia delle buche

Due agenti della Polizia locale sorvegliano la buca da ore. La vernice con cui i residenti avevano provato a renderla visibile si è scolorita e di ripararla non se ne parla nemmeno. Ad aspettare un provvedimento, a evitare che qualcuno ci finisca dentro o che spacchi una gomma chiedendo poi al Comune i danni, ci pensa una pattuglia col motore spento davanti all'ennesima voragine di una strada identica a tante altre di una Roma ormai minata.

Nell'elenco dei compiti dei vigili urbani ancora non vi è traccia di questo nuovo e grottesco "servizio", ma non sorprenderebbe se dovesse essere inserita una clausola extra nel contratto dei "pizzardoni" per "tappare", pardon, colmare le falle. La beffa si ripete ormai da almeno due anni, e i dati lo confermano. Se dal...

