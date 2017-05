Pacco sospetto a Prati, allarme e paura in via dei Gracchi

Traffico bloccato e tanta paura intorno alle 21 in via Marcantonio Colonna, a Prati. Gli automobilisti e i pedoni in strada per la movida sono stati costretti ad allontanarsi dagli artificieri della Polizia di Stato per un pacco sospetto notato da un passante nella vicina via dei Gracchi. Immediato è scattato il piano di sicurezza nel quartiere già sorvegliato dagli agenti impegnati nei controlli della movida notturna. La situazione è tornata alla normalità poco dopo un’ora, quando l’allarme bomba è rientrato: a spaventare i residenti un trolley abbandonato da un clochard della zona e al cui interno c’erano solo pochi stracci.