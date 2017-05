Black-out nel Tribunale di Roma, aule buie e udienze sospese

Aule buie e corridoi da percorrere a lume di smartphone. Mattinata di passione oggi nel Tribunale di Roma dove un blackout ha mandato in tilt piazzale Clodio: nelle aule sono state sospese tutte le attività per la mancanza di luce. Udienze interrotte e ascensori fuori uso le conseguenze di un improvviso malfunzionamento del sistema di alimentazione elettrica. I tecnici hanno lavorato per ore per risolvere il guasto che ha rallentato il lavoro dei magistrati, già centellinato per l'astensione annunciata dalla Camera Penale dal 22 al 25 maggio.