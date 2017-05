Nube tossica da Pomezia a Roma: tavolo tecnico Asl-Arpa per amianto e diossina

Continuano le operazioni di bonifica nello stabilimento della "Eco X" sulla Pontina. Un incubo iniziato venerdì mattina con le fiamme nel deposito di rifiuti speciali e industriali e che ancora tiene in apprensione i cittadini del litorale e dei quartieri meridionali di Roma per la nube tossica carica di diossine e, si teme, amianto.

Lo spettro dell'amianto continua a terrorizzare i cittadini. Sia a Pomezia che nella vicina Ardea è stato vietato il pascolo e la coltivazione. Alle 13 il sindaco ha convocato un tavolo con Asl e Arpa. "Sembra confermata la presenza di amianto incapsulato sul tetto dello stabilimento. Per questo motivo ritengo necessario approfondire con loro la natura delle notizie, l'entità del fenomeno e gli eventuali provvedimenti da porre in essere nelle prossime ore a tutela della salute pubblica". Le scuole di Pomezia resteranno chiuse per due giorni "per consentire una pulizia straordinaria e un lavaggio delle polveri che si sono depositate in questi giorni. Questo al fine di consentire un rientro a scuola su basi di sicurezza piu' elevate". Inoltre, il primo cittadino ha firmato un'ordinanza che vieta la raccolta e la vendita di frutta e verdura nel raggio di 5 km dal punto dell'incendio e in ogni caso si raccomanda di lavarle bene prima del consumo.

Finestre e porte chiuse

Le famiglie evacuate venerdì scorso non possono rientrare. Confermato, inoltre, il divieto di lasciare aperte porte e finestre nel raggio di due chilometri. E mentre l'Arpa Lazio garantisce che anche ieri il livello della qualità dell'aria è nella norma, l'allarme vero arriva dalla Asl 6 per bocca del capo del dipartimento di prevenzione. "E' stato trovato amianto incapsulato - ha detto Mariano Sigismondi - Ora si dovrà valutare l'effetto del calore su questa particolare sostanza. Al momento non abbiamo elementi che possano destare preoccupazioni a livello acuto, almeno nell'immediatezza". Le rilevazioni dell'Arpa, inoltre, riguardano solo inquinanti "normali" e nulla dicono sulle possibili concentrazioni di amianto e diossina.

Quattro in ospedale

Intanto il sindaco Fucci - che in un'intervista a Il Tempo afferma di non credere all'autocombustione e ipotizza l'incendio doloso - ha annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile in un eventuale processo, mentre diverse associazioni e gruppi di cittadini del territorio si stanno unendo per presentare denunce di risarcimento danni, pensando anche a una class action. Inoltre sono finora quattro le persone andate al pronto soccorso della clinica Sant'Anna di Pomezia. Tutte lamentavano bruciore agli occhi e alla gola e mal di testa. Lo fa sapere in una nota la Asl Rm 6.

Raggi: dati nella norma

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, cerca di tranquillizzare la cittadinanza. "Stiamo continuando a monitorare la situazione - dice - Al momento gli ultimi dati sulla qualità dell'aria non rilevano criticità e sono tutti nella norma".