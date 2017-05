Blitz contro la Ong pro migranti, Forza Nuova occupa la sede

Stop all'invasione organizzata. Forza Nuova passa all'azione e assalta una Ong "pro immigrati". "Questo è stato solo un primo avvertimento - annuncia Alessio Costantini, responsabile Forza Nuova Roma - Oggi abbiamo fatto irruzione "pacifica" nella sede della Organizzazione Internazionale per le Migrazioni a Roma. Domani potremmo non essere altrettanto teneri. Non lasceremo che quanto denunciato dal Procuratore di Catania Zuccaro venga insabbiato. Sono anni che Forza Nuova denuncia il connubio tra malavita internazionale, schiavisti e Ong per pilotare l'invasione di immigrati e la sostituzione etnica. A riprova della delicatezza del tema sollevato da Zuccaro, Soros, il capo dei capi, si è incontrato col premier Gentiloni, probabilmente per assicurarsi l'impunità e la salvaguardia degli affari. Questo ovviamente è alto tradimento nei confronti della Patria. Oggi siamo entrati qui, ma siamo pronti ad assediare il Parlamento se l'invasione non viene immediatamente fermata, e gli immigrati già presenti non vengono rimpatriati. Non consentiremo la sostituzione etnica del nostro popolo. Italia agli italiani!". "La nostra azione sarà sempre più radicale - incalza Giuliano Castellino, Forza Nuova Roma Politiche sociali - Tutti i soldi pubblici, europei e non, devono essere destinati per le politiche sociali. L'Italia ha bisogno di case e lavoro non di immigrati".