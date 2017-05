Omicidio a Roma, massacra la compagna e poi confessa: l'ho uccisa

L’ha colpita alla testa nel sonno, dopo l’ennesimo litigio. Forse preso da un raptus, ha afferrato un oggetto che aveva in casa e con quello ha ammazzato la compagna. Poi, come rinsavito, è uscito con i vestiti ancora sporchi di sangue, per correre dai vicini carabinieri di piazza del Popolo e avvertirli. “Ho ucciso la mia donna”. L’omicidio alle 5,45 di questa mattina in un appartamento al civico 7 di vicolo del Babuino, nel cuore del centro storico.

La vittima, un’insegnante di 47 anni con due figli avuti da un precedente matrimonio, era stesa sul letto ormai senza vita e con vistose ferite alla testa. L’uomo, 55enne direttore di banca, viveva con lei da tempo e spesso, come raccontano gli inquilini della stessa palazzina, ci discuteva animatamente. Proprio l’intenzione della donna di lasciarlo sarebbe, secondo gli investigatori, la causa dell’ultimo, fatale litigio.

Sul posto per i rilievi gli uomini della VII sezione rilievi scientifici del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale che indaga sull'accaduto.