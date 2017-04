Esselunga sbarca a Roma: aperto il supermercato Prenestina-Togliatti

Ha aperto la prima Esselunga di Roma: già presente in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, il gruppo arriva bella Capitale dopo il punto vendita aperto ad Aprilia nel 2014. Il negozio di via Prenestina, all'angolo con viale Palmiro Togliatti, si estende su una superficie di 4.600 metri quadri ed è dotato di parcheggi in grado di ospitare oltre 800 auto.

Il superstore è il 154 esimo della catena Esselunga e conta 171 dipendenti, 134 dei quali neoassunti. I clienti potranno disporre di tutti i reparti che hanno contribuito al successo del marchio: la frutta e verdura sfusa e confezionata con oltre 500 prodotti; la pescheria assistita, il confezionato con il pesce già pulito e non decongelato; la macelleria con oltre 350 tagli e la gastronomia con più di 400 specialità.