Violenza e stalking, convegno a Ladispoli

Si terrà domani pomeriggio alle 17.30 nella biblioteca comunale di Ladispoli il convegno per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza di genere. Un punto di partenza per l'apertura di uno sportello di ascolto pensato per tutte le vittime, minori compresi. L'avvocato Pablo De Luca, legale dell'associazione, interverrà sul tema dello stalking dal punto di vista normativo e psicologico e sulle misure di assistenza per le vittime.