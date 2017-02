Vandali al Rione Monti, vernice bianca e scritte antisemite sul murales di Totti

Altro atto di vandalismo sul murales di Francesco Totti nel Rione Monti. «A morte gli ebrei giallorossi», «Romanista Ebreo» e «Il laziale ti rompe il c...», alcune delle scritte antisemite comparse vicino al disegno del capitano realizzato nel 2001, in occasione del terzo scudetto della Roma. Una secchiata di vernice bianca ha invece spazzato via la figura del numero 10, per l’ennesima volta. Il Comune ha ricevuto la segnalazione lunedì scorso e gli agenti del Pronto Intervento Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale hanno intanto provveduto a cancellare le frasi offensive, ricoperte con della vernice gialla a riprendere i colori della squadra. Il restauro dell’immagine è compito dei pazienti artisti autori del murales, ammesso che non si siano stufati di ridare vita al bersaglio di qualche vandalo di fede opposta. L’episodio si fa notare anche perché arriva a pochi giorni dalla decisione del Tribunale di Roma di legittimare l’utilizzo del coro «giallorosso ebreo» negli stadi. Una sentenza pericolosa che dalla parola è passata ora allo scritto.