Secondo la decisione dei giudici di piazzale Clodio la pena per l’ex senatore di Forza Italia viene "differita" e con tutta probabilità lascerà il carcere domani. L’istanza sulla base della quale i giudici hanno deciso, era stata discussa il 15 giugno. Il 22 giugno i giudici avevano affidato una nuova perizia medica sul detenuto che si è focalizzata sui suoi problemi cardiaci. Dell'Utri, oltre ad essere dà anni cardiopatico, è diabetico e affetto da tumore alla prostata per il quale, tra marzo e aprile scorsi, è stato ricoverato, in regime di detenzione, presso il Campus Biomedico della Capitale.