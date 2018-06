Salvini: "Le navi Ong mai più in Italia. Lifeline vada in Olanda"

"Queste navi che ci sono nel Mediterraneo non fanno volontariato, aiutano il traffico di esseri umani. Questa Lifeline non ascolta la guardia costiera italiana, ostacola la guardia costiera libica, usa questi disperati come merce. Avviso ai naviganti: le Ong nei porti italiani non metteranno più piede". Così Matteo Salvini in una diretta su Facebook dove ha proseguito dicendo: "Abbiamo mandato una nota ufficiale del ministero degli Esteri al governo olandese, se Lifeline e Sealife sono navi olandesi, battono bandiera olandese, portate il vostro carico in Olanda o in altri Paesi".