Di Maio: "Abbiamo dato il nome del premier a Mattarella, nasce la Terza Repubblica"

"Prima di criticarci, fateci iniziare". Terminato il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio fa sapere di aver indicato un premier per un governo politico. "Prima i temi poi i nomi" dice alla folla di giornalisti subito dopo aver incontrato il capo dello Stato. "Abbiamo messo davanti le questioni degli italiani" spiega Di Maio per giustificare gli 80 giorni di stallo per la formazione del governo. "Dentro il contratto di governo ci sono le nostre battaglie storiche, abbiamo lavorato notte e giorno per portare a casa questo risultato". Poi il capo politico dei grillini spiega: "Il contratto non si basa sui cambi di casacca e il tradimento del mandato elettorale. All'interno abbiamo affrontato temi della giustizia che non piaceranno a molti ma che ripristineranno finalmente la meritocrazia. È un grande risultato per l'Italia, parte un nuovo percorso per la Repubblica Italiana, nasce la Terza Repubblica" annuncia Di Maio.

"Abbiamo indicato il nome, la squadra di governo è pronta". Il leader della Lega Matteo Salvini conferma quanto dichiarato da di Maio subito il colloquio con il presidente della Repubblica. "Il progetto di paese è un progetto per far crescere l'economia dell'Italia, per far tornare al centro gli italiani". E garantisce: "All'estero non devono preoccuparsi. Leggiamo con stupore dichiarazioni sul governo che sta nascendo ma vi assicuro che l'obiettivo è far crescere l'Italia e rendere più stabile il lavoro: più lavoro, meno tasse e maggior sicurezza - dice Salvini - Siamo pronti a partire e adesso aspettiamo le indicazioni di Mattarella. Non vediamo l'ora di partire per dare un governo di crescita, speranza e futuro" conclude il leader della Lega.