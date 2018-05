Valle d'Aosta, trionfa la Lega. Tracollo di Forza Italia e Pd

Anche "la Vallée" si tinge di verde. La Lega trionfa nelle Regionali in Valle d'Aosta ed entra in consiglio, il M5S raddoppia i suoi voti mentre il Pd e Forza Italia rischiano di restare fuori dal prossimo governo regionale. La soglia per avere almeno un consigliere infatti è del 5,72 per cento e il Partito democratico - con il 92,67% delle schede scrutinate - è fermo al 5,55%. Un risultato ancora più basso è quello ottenuto dalla coalizione di centrodestra, in cui ci sono Forza Italia e Fdi, che si è fermata al 2,99%.

Il balzo più grande è stato fatto dal Carroccio che passa da zero a 7 consiglieri su 35 con il 17,13% delle preferenze e torna in Consiglio regionale dopo vent'anni, ma è l'Union Valdotaine ad aggiudicarsi il risultato più alto con il 19,15% dei voti. Un risultato alto ma ridottissimo rispetto a cinque anni fa, quando aveva raggiunto il 33,4%. Sopra il 10 per cento, oltre al M5S (10,48%), ci sono Area civica-Stella alpina-Por notre Vallée (10,69%) e Union valdotaine progressiste (Uvp) al 10,44%. Al voto di domenica hanno partecipato 67.162 persone su 103.117 aventi diritto.