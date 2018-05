"Pres. Pirozzi": la carta segreta che inchioda Sergio

Sergio Pirozzi perde una poltrona - quella di sindaco di Amatrice - e ne guadagna subito un' altra: la presidenza della commissione Terremoto in Consiglio regionale.

Come anticipato da Il Tempo, anche l' ormai quasi ex primo cittadino parteciperà alla spartizione di posti alla Pisana. E, sempre come anticipato dal nostro giornale, a Sergio spetterà la «commissione Pirozzi», ossia quella che si occupa della ricostruzione, una commissione spe ciale che Pirozzi, in giunta per il regolamento, ha chiesto e ottenuto che venisse trasformata in permanente.

I presenti riferiscono che il consigliere regionale dello scarpone ne abbia chiesto l'istituzione e la presidenza raccontando di un sogno avuto la sera precedente alla riunione...

