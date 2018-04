Salvini: "Governo a una figura terza? Perché no. L'importante è condividere il programma"

"Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che io condivido, perché no?". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista a Telemolise, parlando di un possibile incarico esplorativo a una figura terza. "Io, a differenza di Di Maio, non sono qua a dire "O governo io o non si fa niente". Se c'è qualcuno che sottoscrive la nostra idea di Italia e mi dà una mano a cancellare la legge Fornero, gli studi di settore, ad abbassare le tasse, a controllare i confini, ad approvare una legge sulla legittima difesa, il presidente del Consiglio può anche farlo qualcun altro", ha aggiunto.