«I sondaggi ci dicono che la vittoria è vicina e che i voti a Forza Italia e al centrodestra sono i soli voti utili per avere cinque anni di governo stabile ed efficiente. Una scelta diversa porterebbe all’ingovernabilità, al- la recessione, alla paralisi». Ne è sicuro Silvio Berlusconi che ha pubblicato un video su Facebook in occasione dell’apertura della campagna elettorale di Forza Italia a Roma per le elezioni nazionali e quelle regionali nel Lazio. Poi si è soffermato sul candidato alla Regione Stefano Parisi: «Abbiamo unito all’esperienza della macchina regionale il rinnova mento della qualità dei candidati non professionisti della politica, ma donne ed uomini che nel lavoro e nell’impresa, nella cultura e nel sociale hanno dimostrato di saperci fare. Abbiamo individuato in Stefano Parisi, la persona giusta. È un imprenditore, un manager con grande esperienza nel pubblico e nel privato, è un cittadino romano che ha ottenuto dovunque grandi successi e che ora mette il suo patrimonio di esperienze a disposizione della sua Regione. Il Lazio...

