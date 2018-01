Euromedia: quel sondaggio non è il nostro

Riceviamo dalla Euromedia Research e pubblichiamo:

"In relazione all'articolo 'Collegio per collegio, ecco chi vince' apparso sul vostro quotidiano Il Tempo in data odierna - 26 gennaio 2018 - che riporta i dati di un sondaggio riferibile al ns istituto, è necessario significarvi che i dati da voi diffusi non sono assolutamente associabili ad alcun lavoro sviluppato da Euromedia Research in relazione alle elezioni nazionali del marzo 2018.

Tenuto conto che la legge del 22/02/2000 n. 28 art. 8 nonché art. 7 allegato alla delibera AGCOM n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 impone la pubblicazione di tutti i dati pubblicati sul sito dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Vi preghiamo di diffondere una smentita imminente al fine di evitare la sanzione prevista per la mancata pubblicazione che ci vedrebbe costretti ad un'azione di rivalsa nei Vs confronti".

LA RISPOSTA DE IL TEMPO

Prendiamo atto della precisazione di Euromedia Research in relazione alle proiezioni sui collegi uninominali pubblicate oggi da Il Tempo. Facciamo presente che queste asserite rilevazioni, con tanto di tabelle e grafici riferiti all'Istituto Euromedia Research, erano nelle mani di fonti qualificate e di diversi esponenti del centrodestra che le hanno consegnate al Tempo, specificando anche come questi dati stessero creando più di qualche tensione fra i candidati - o potenziali tali - di numerosi collegi.