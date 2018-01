L'sos del cardiologo: Dell’Utri rischia l'infarto

Marcello Dell'Utri rischia un infarto silente mentre è in attesa di una soluzione che gli consenta di curarsi adeguatamente.

Visitato dal professor Romeo presso l'ospedale Tor Vergata, per l'ex senatore è necessaria una coronografia. Considerato il suo diabete, c è infatti la concreta possibilità di un infarto acuto del miocardio che potrebbe determinarsi anche senza alcun sintomo evidente pur in presenza di ischemia.

Dopo il rigetto della istanza di scarcerazione presentata dai suoi difensori Simona Filippi e Alessandro De Federicis ai giudici del Tribunale di Sorveglianza, lo scorso 5 dicembre, l'ex Senatore è ancora sospeso in un limbo apparentemente senza via d'uscita.

Secondo i magistrati, le malattie di cui soffre Dell'Utri, affetto da una grave cardiopatia e da un tumore...

