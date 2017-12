Salvini attacca il "Pandoro d'insetti", ma non si ricorda che l'ideatore è della Lega Nord. Tra le tante polemiche suscitate in questi giorno sul nuovo dolce natalizio con uova, burro, latte e farina bianca ma con l'aggiunta de 20% di farina macinata con i bachi da seta salta all'occhio l'autogol in casa Carroccio. Il leader Matteo Salvini infatti è stato tra i più duri critici dell'invenzione di MasterBug, il foodblogger trevigiano Roberto Cavasin, consigliere comunale trevigiano della Liga Veneta per la Lega Nord a Casale sul Sile, dove cinque anni fa, nel 2012, era stato anche candidato sindaco nel 2012). La gaffe di Salvini è su Twitter dove ha scritto: "Oggi ho letto che è nato il primo pandoro con farina di insetti! Che schifo! Se lo mangino quelli del PD che in Europa hanno votato a favore di vermi, scorpioni e tarantole nei nostri piatti! Io preferisco il meraviglioso pane pugliese di Altamura!". Come non dargli ragione?