Falle nell'antiterrorismo, Tapiro d'oro al ministro Minniti

"Striscia la notizia" consegna il Tapiro d’oro gigante al ministro dell’Interno Marco Minniti per le falle nel sistema di sicurezza antiterrorismo a Milano. Nei giorni scorsi, l’inviato Valerio Staffelli e la sua troupe hanno dimostrato come sia facile circolare con furgoni e grosse auto nelle affollate aree pedonali del centro di Milano (piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, via Dante, Brera e Castello Sforzesco), oltrepassando le barriere di sicurezza, senza subire controlli dalla Polizia.

Purtroppo il Ministro Minniti non si è reso disponibile a un confronto con l’inviato di "Striscia la notizia", quindi Staffelli ha depositato il Tapiro d’oro gigante a Roma, davanti al Palazzo del Viminale, perché a oggi, come documentato dalle telecamere del Tg satirico di Antonio Ricci, le misure di sicurezza antiterrorismo adottate a Milano si sono rivelate inefficaci a sventare un possibile attentato.