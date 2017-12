Berlusconi a tutto campo: "Inciuci, candidati, traditori, pm e fascisti. Tanto rivinco io"

Presidente Berlusconi, mancano pochi mesi alle elezioni e il centrodestra non ha ancora trovato l'accordo sul programma. C'è da preoccuparsi?

«Assolutamente no. Su tutti i temi importanti, come fisco, immigrazione, sicurezza, giustizia, Europa, l'accordo c'è sempre stato. Sui dettagli stanno lavorando i tecnici e ben presto potremo renderli noti».

A che percentuale crede di poter portare Forza Italia in campagna elettorale?

«Non pongo limiti, ma mi accontenterei del 30%. Abbiamo ancora almeno tre mesi a disposizione per ricordare agli italiani le cose che abbiamo fatto, delle quali si parla troppo poco e con grande imprecisione, ma soprattutto le cose da fare per abbattere l'oppressione fiscale, l'oppressione burocratica, l'oppressione giudiziaria».

I sondaggisti sono concordi nel ritenere che dalle urne non uscirà una maggioranza di governo: se la sente di escludere tassativamente un accordo con altre forze politiche per formare un esecutivo?

«I sondaggisti fotografano la situazione di oggi, e dicono che il centro-destra è già molto vicino a poter ottenere una maggioranza autosufficiente. Nei prossimi tre mesi cresceremo ancora, lo ribadisco, anche perché gli elettori si stanno rendendo conto...

