Lazio sempre in festa. Grazie alle sagre

Regione, è qui la festa. Una nuova pioggia di finanziamenti di un milione e 66mila euro sono stati deliberati dal Consiglio e dalla Giunta del Lazio per sagre, sa crie profani eventi nei 378 Comuni della Regione. L'ennesima sfornata di fondi regionali che porta il conto finale del 2017 a 8 milioni e 467mila euro. Perché, quando c'è da festeggiare, la Regione non lascia, ma raddoppia. E, se con una mano dà il Consiglio (4 milioni e 475mila euro), con l'altra eroga anche la Giunta (3 milioni e 991mila euro).

Alla Pisana, infatti, avevano già dato nei mesi scorsi, aumentando il budget invernale del 48%, prevedendo fondi per un milione e 400mila euro contro i 944mila e 580 euro del 2016 (e i 697.700 del 2015). Poi, per festeggiare l' estate, aveva ammesso altre 129 domande, finanziandole con ulteriori fondi per un milione e 800mila euro. E, da ultimo, oltre al milione di euro per le feste natalizie, ha ora deciso «di incrementare lo stanziamento di risorse per il finanziamento del Programma, di ulteriori euro 275.803 euro...

