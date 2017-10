Via libera finale della Camera al Rosatellum bis. I voti a favore sono 375, i voti contrari 215. Il voto finale sulla legge elettorale si è svolto a scrutinio segreto. Hanno votato a favore, salvo alcune ’defezionì, Pd, Ap, Forza Italia, Lega, Civici e Innovatori, Psi, Minoranze linguistiche, Udc, Direzione italia, Ala-Scelta civica, Des-centro democratico. Hanno invece votato contro il Movimento 5 Stelle, Mdp, Sinistra italiana, FdI e Alternativa libera. Ora la riforma del sistema di voto passerà all’esame del Senato, dove la maggioranza è intenzionata a chiedere nuovamente al governo di porre la fiducia, con l’obiettivo di arrivare entro la fine del mese di ottobre, al massimo i primi giorni di novembre, all’ok definitivo. Il governo avrà poi 30 giorni di tempo per ridisegnare i collegi, come prevede la delega contenuta nel testo.