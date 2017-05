Renzi si prende il Pd e punta al governo

Matteo Renzi vorrebbe cambiare tutto, cominciare un nuovo libro con le pagine bianche, come ha detto lui stesso pochi giorni fa. Eppure guidare il Partito Democratico e, soprattutto, convincere gli italiani che i suoi mille giorni di governo non proprio esaltanti possano essere archiviati come se niente fosse non sarà facile. Poi c'è il governo Gentiloni che non gode di una buona reputazione neanche tra i dem. Di certo i numeri avvantaggiano il segretario. Con 700 delegati su mille nell'Assemblea del Pd, quasi tre quarti del nuovo "parlamentino" davanti a cui oggi pronuncerà il suo primo intervento, Matteo Renzi si prepara a guidare il partito nei prossimi quattro anni. Si tratta di numeri che gli permettono di...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI