"Io, Razzi, vado a fermare i razzi": la missione in Corea del Nord del senatore FI

«Io, Antonio Razzi, vado a fermare i razzi». Stamattina il senatore Antonio Razzi partirà per la Corea del Nord. «Intraprendo questo viaggio - spiega a Il Tempo - con la speranza di tranquillizzare la situazione e calmare le acque. Tranquillizzare soprattutto gli americani, i giapponesi e i sudcoreani nel senso che la Corea del Nord, o meglio il vice di Kim Jong-un con cui ho parlato alcune volte nelle mie visite in passato, mi ha sempre detto che loro non attaccheranno mai nessuno a meno che non vengano prima attaccati».

Antonio Razzi questa storia di riuscire a far avere buoni rapporti tra gli Usa e la Corea del Nord l'ha presa a cuore da tempo, da molto prima che gli americani muovessero la portaerei Carl Vinson verso le coste nordcoreane. Così in queste ore di crescente tensione tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Corea del Nord di Kim Jong-un (con il presidente statunitense che soltanto poche ore fa ha dato il suo ultimatum alla Cina - che ha una certa influenza sulla Corea del Nord: «La Corea del Nord cerca guai - ha detto Trump - e se la Cina decide di aiutare sarebbe magnifico. Altrimenti, risolveremo il problema senza di loro!») il senatore Razzi ha rivelato a Il Tempo il testo della lettera in inglese che...

