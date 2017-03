Via i vitalizi? Casta pronta con i ricorsi

Quella dei vitalizi sarà una lunga battaglia: il Pd, sull'onda dello sdegno popolare, ha fatto approvare una robusta sforbiciata. Non sono contenti, anzi, sono indignatissimi i grillini che vorrebbero cancellarli del tutto. Ancora più indignati quelli di Fratelli d’Italia, che non solo vorrebbero abolire il privilegio, ma anche cancellarlo per i vecchi politici. Ma loro, quelli che il vitalizio lo prendono, alcuni per una brevissima attività parlamentare, non hanno alcuna intenzione di rinunciare a questa entrata e promettono di passare alle vie legali per tenersi i "loro" soldi.

Gli ex parlamentari, quelli della Prima e anche qualcuno della Seconda Repubblica, sono pronti a fare ricorso contro il contributo triennale di solidarietà deciso l'altro giorno dall'ufficio di presidenza. "Siamo pronti a fare ricorso, ci sarà un’azione collettiva degli ex parlamentari", ha rivelato un ex deputato. "Manca una...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI