Giorgia Meloni: "Basta uomini soli al comando"

"Vogliamo un'Europa dinazioni libere e sovrane": Giorgia Meloni dà appuntamento al popolo della destra (ma non solo) sabato prossimo a Roma per spiegare il "progetto Europa" di Fratelli d'Italia. Un'Unione che riconosca le sue radici cristiane e libera dai burocrati che oggi la opprimono. "Ne parleremo con personalità importanti - annuncia la parlamentare - appuntamento dalle 10,30 di sabato 25 marzo, all'Angelicum di largo Angelicum 1, a via IV Novembre

Giorgia Meloni, quali sono le finalità della manifestazione del 25 marzo?

"Sarà la prima di una serie di iniziative per raccontare il nostro programma di governo. Il 25 marzo ricorre l'anniversario della firma dei trattati di Roma, la carta istitutiva della comunità economica europea. In questo giorno non vogliamo solo protestare contro un'Unione che è la negazione dei valori dell'Europa unita, ma per raccontare il nostro modello. La manifestazione si chiama "Italia sovrana in Europa - Manifesto per una confederazione di nazioni libere e sovrane", perché la sfida futura dell'Europa non debba...

