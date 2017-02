Pd alla resa dei conti. Renzi non arretra: scissione a un passo

E l'ora della verità per il Pd. Nell'hotel Parco dei Principi di Roma si sciolgono i nodi che tengono ancora legate maggioranza e minoranza e si capirà se l'avventura politica nata nel 2007 sul solco dell'Ulivo è destinata a perdere un pezzo importante delle sue radici. Sarà la relazione del segretario uscente Matteo Renzi e il voto dei mille riuniti nell'assemblea nazionale a decretare il futuro del Partito democratico.

Al momento la posizione di Renzi non è cambiata: il congresso si fa in primavera. Sembra inevitabile, di conseguenza, l'addio dei bersaniani. Più in forse quello dei governatori di Toscana e Puglia, Enrico Rossi e Michele Emiliano, che ieri, insieme a Roberto Speranza, hanno lanciato il loro ultimatum a Renzi dal Teatro Vittoria di Roma dove in prima fila spiccava Massimo D'Alema, vicino a Pier Luigi Bersani e a Guglielmo Epifani. Lui, D'Alema, oggi non ci sarà: la situazione per l'ex segretario Ds è "chiarissima" e il suo addio pare già consumato. Le condizioni poste dalla minoranza ortodossa per restare sono chiare: congresso in autunno preceduto da conferenza programmatica, sostegno alla legislatura Gentiloni fino al 2018, legge elettorale senza capilista bloccati. E, soprattutto, stop alla ricandidatura di Renzi alla segreteria del partito. "Ultimatum non ricevibile", così il vicesegretario Lorenzo Guerini ha rispedito la richiesta al mittente.

Sono ore concitate per i democratici che si rimbalzano la responsabilità di tenere unito il partito. Maggioranza e minoranza si parlano a distanza, attraverso un palco, con telefonate e su facebook. Guerini mette un freno: "Gli ultimatum non sono ricevibili". Nel mirino ci sono le parole di Michele Emiliano, Roberto Speranza ed Enrico Rossi, riuniti fin dal mattino al Teatro Vittoria di Roma per "rinnovare la proposta del Pd". Ma la proposta suona come un aut aut agli occhi dei renziani, e non solo. Sono punti imprescindibili per la sinistra la conferenza programmatica, il congresso fino a ottobre-novembre, il sostegno al governo Gentiloni fino al 2018, la legge elettorale senza capilista bloccati e capace di garantire rappresentatività e governabilità. Senza anche soltanto uno di questi, salta il banco.

La maggioranza però non ci sta. Il ministro Dario Franceschini ricorda che il "Pd non è proprietà dei capi che litigano ma di milioni di persone che non vogliono la divisione". Andrea Orlando, l'altro mediatore, sostiene che "il Pd è ancora la scelta giusta". Stessa posizione del ministro Maurizio Martina che lancia l'hashtag #noscissione e lo slogan "sono Partito Democratico e non torno indietro", accompagnandolo a un chiaro appello: "Mai come ora, anziché dividerci, ritroviamoci". Tocca in serata a Matteo Orfini rispondere, in veste istituzionale, da presidente del partito. Orfini prova a smontare punto per punto le tesi della minoranza con un post Facebook. Per il braccio destro di Renzi - che si prepara a prendere le redini del partito in caso di dimissioni - se si vuole, si può "andare avanti insieme". L'importante è sgomberare il campo dalle richieste avanzate per "farsi dire solo no", è la voce unanime della maggioranza che parla.