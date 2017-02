Bersani: "Renzi rifiuta il dialogo? E noi rifacciamo l'Ulivo"

Nel Pd ormai è una lotta senza quartiere. «Se Renzi forza, rifiutando il congresso e una qualunque altra forma di confronto e di contendibilità della linea politica e della leadership per andare al voto, è finito il Pd. E non nasce la cosa 3 di D'Alema, di Bersani o di altri, ma un soggetto ulivista, largo plurale, democratico», parola di Pier Luigi Bersani.

L'ex-segretario, in una intervista all'Huffington Post chiede il congresso anticipato e una nuova legge elettorale, altrimenti la strada non potrà che essere quella di una rottura: «Io lavoro per evitarla», sottolinea ma serve un cambio di rotta altrimenti «la sconfitta, andando avanti così, non è evitabile. Napolitano ha ragione, ma io non sto dicendo che non si può votare prima della scadenza naturale. Sto dicendo: andiamoci con ordine, dopo un Congresso e con una legge elettorale decente».

«C'è Renzi nel Pd, ma anche tanti altri. È ora che dicano qualcosa perché così si va a sbattere e si dissolve il Pd. Chiedo che qualcuno apra bocca». Un accenno poi alla polemica sui vitalizi scatenata dalle parole di Matteo Renzi: «Non può insultare il Parlamento. I vitalizi non ci sono più dal 2012 e ci sono qui dentro deputati 30enni che non sono qui ad aspettare i 65 anni per avere qualche euro di contributi. Non so se siano bersaniani o renziani: oggi ne ho visto qualcuno che piangeva».

E ancora: Il Pd non può andare a congresso prima di giugno? «Cazzate- risponde Bersani, nell'intervista ad 'Huffington Post'- Per anticipare il Congresso servono le dimissioni del segretario. Evidentemente qualcuno non si vuole dimettere, e infatti il Congresso anticipato non l'ha mai proposto. Ora dico io: chiamalo come vuoi, Congresso, primarie, ma un luogo di confronto e di contendibilità lo chiedo».