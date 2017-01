Legittimo il premio di maggioranza, bocciato il ballottaggio. E' la decisione della Consulta sull'Italicum, la legge elettorale che in base alla Corte costituzionale è subito applicabile.

Pochi istanti dopo la decisione delle toghe Alessandro di Battista è andato all'attacco del governo e dell'ex premier. "Matteo Renzi e Maria Elena Boschi la legge che 'doveva copiarci mezza Europa' è in gran parte incostituzionale. Vergognatevi e ritiratevi #Italicum", è il commento del parlamentare del Movimento 5 Stelle.

I giudici delle leggi hanno ascoltato ieri in udienza pubblica i legali ricorrenti che hanno esposto i 22 ricorsi presentati dai tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova e l'avvocatura dello Stato, per poi riunirsi, intorno alle 17, in Camera di consiglio. La Corte si è presa una mattinata di riflessione, anticipando tramite il segretario generale Carlo Visconti, la scelta di emettere il verdetto tanto atteso dai partiti in tarda mattinata. Lo slittamento rivela la necessità di trovare una formula il più possibile condivisa, che risponda in modo puntuale alle tante eccezioni sollevate, senza creare vuoti normativi in una materia delicata come quella elettorale.

Così sul banco degli imputati è finita l'intera legge elettorale approvata dal Governo Renzi, frutto di "un iter parlamentare costellato da illegalità", accusa Vincenzo Palumbo, che aveva chiesto alla Corte un'autorimessione del testo. Nel pomeriggio l'avvocatura dello Stato aveva bollato come inammissibili i ricorsi presentati contro l'Italicum. L'avvocato generale dello Stato ne ha difeso la legittimità. "Non ho rinvenuto nessuna norma della Costituzione che lo vieta. E' stato criticato ma è già presente nel nostro ordinamento e in quello di Paesi democratici a noi vicini", ha sottolineato Massimo Massella Ducci Teri rivendicando la costituzionalità di uno Stato sì "democratico" ma che "deve anche saper scegliere".