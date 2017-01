Grillo predica: eliminiamo tutto il superfluo. E va in vacanza a Malindi

"Il governo prende in giro 17 milioni di persone a rischio povertà", tuona questa mattina Beppe Grillo dal suo blog, e l'altro giorno: "Povertà è godere di beni minimi e necessari, quali il cibo necessario e non superfluo - ha scritto citando Goffredo Parise - il vestiario necessario, la casa necessaria e non superflua. Povertà e necessità nazionale sono i mezzi pubblici di locomozione, necessaria è la salute delle proprie gambe per andare a piedi, superflua è l’automobile, le motociclette, le famose e cretinissime barche".

Il discorso ci piace, ma Beppe predica bene e razzola male. Infatti a ruota arrivano le foto postate su Facebook che celebrano il Capodanno di Grillo a Malindi, in Kenya, come anche l’anno scorso. Immagini che hanno scatenato le ferocissime critiche del popolo del web.

"Ma lui predica la povertà per gli altri, così come l'onestà", commenta Ivtic, uno dei tanti cibernauti che se la prendono con il leader del MoVimento 5 Stelle. E di tutti è il più gentile.