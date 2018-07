Sorpresa questo pomeriggio al Circolo Canottieri Roma. Nella storica sede di Lungotevere Flaminio 39 è arrivato il premier Giuseppe Conte, socio del sodalizio, per godere di un momento di relax tra un impegno e l'altro. Il Presidente del Consiglio ne ha approfittato per salutare Antonello Venditti, di cui è grande estimatore. Il celebre cantautore romano era impegnato nelle prove per il concerto che terrà questa sera, in occasione della tradizionale Festa dell'Estate del club giallorosso.

I due si sono salutati tra i sorrisi, per poi ritrovarsi attorno a un tavolo a consumare un caffè. Una conversazione simpatica e cordiale durante la quale l'artista ha persino dimenticato di inforcare i leggendari occhiali a goccia.

Atmosfera amichevole e il sincero sorriso del premier, riuscito a trovare un momento di pace nella quiete del Tevere. Appunto: un momento, giacché il Presidente ha dovuto a malincuore salutare Venditti per tornare ai suoi impegni istituzionali. Dunque la stretta di mano e i migliori auspici all'artista per l'esibizione di questa sera.