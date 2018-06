Duecento persone scomparse per l'eruzione del vulcano Fuego

Tra i morti - circa 80 quelli accertati - e le persone di cui non si ha più traccia sono almeno 192 le persone scomparse in seguito all’eruzione del vulcano Fuego in Guatemala di domenica. Lo ha dichiarato Sergio Cabañas, il segretario esecutivo del Coordinamento nazionale per la riduzione dei disastri del Guatemala.

Le città sono state inghiottite da una fitta e densa cenere dall'eruzione improvvisa di domenica. Gas caldi, rocce e cenere correvano lungo il vulcano, uccidendo dozzine di persone, cancellando intere comunità, bloccando le strade e lasciandosi dietro detriti fumanti che i soccorritori avevano difficoltà a navigare.

La CNN, uno dei canali di notizie di punta degli Stati Uniti, racconta le devastanti storie dei sopravvissuti. Tra questi Eva Ascón abitante della Città del Guatemala, sta facendo i conti con uno scenario devastante: i suoi genitori, fratelli, sorelle, sei nipoti e altri parenti sono scomparsi da quando il vulcano è scoppiato vicino alle loro case. Sembra improbabile che siano sopravvissuti. Eppure, ha supplicato gli addetti al recupero di continuare a cercare fin quando non si trovino almeno dei resti della sua famiglia.

"Dateci il tempo di identificare i corpi nell'obitorio, non portarli via come non identificati", ha detto Ascón, parlando ai giornalisti due giorni dopo l'eruzione che le autorità guatemalteche riportano aver lasciato almeno 72 morti. "Anche se ci sono solo piccole ossa della mia gente, le voglio... Non ho nemmeno un membro della mia famiglia rimasto", ha detto.

Il calore da terra è stato talmente intenso da bruciare e consumare le suole degli stivali dei vigili del fuoco. "È molto, molto difficile a causa del fatto che è molto, molto caldo", ha detto il pompiere volontario Mario Cifuentes. "Il terreno è molto instabile, non possiamo andare in giro ... Le scarpe sono state completamente distrutte a causa del caldo". L’eruzione ha colpito 1,7 milioni di persone ed è stata visibile dallo spazio tramite i video dai satelliti.