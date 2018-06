Tragedia in uno studio medico di via Palmiro Togliatti a Colli Aniene. Un uomo di 68 anni che si trovava in sala d'attesa di un ambulatorio è stato ucciso da un colpo partito dalla pistola di una guardia giurata che si trovava in stanza insieme al medico. Il colpo ha attraversato la parete. Indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti (servizio fotografico di Francesco Benvenuti).