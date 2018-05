Federica Pellegrini e Matteo Giunta, è sbocciato l'amore? E con Magnini cala il gelo

Una foto tenera a bordo vasca. Lui che la guarda, lei che sorride. L'ha scelta Federica Pellegrini per fare gli auguri di compleanno al suo coach, Matteo Giunta, sui suoi profili social. Con una frase che fa tornare a galla affetti che vanno oltre il semplice rapporto tra allenatore e nuotatrice. "Auguri ad una delle persone più importanti della mia vita", scrive Federica al cugino del suo ex fidanzato, Filippo Magnini. Più volte additato come amante, fidanzato, amico particolare della Pellegrini, Matteo si è sempre fatto scivolare tutto addosso. Pare però, come scrive Dagospia, che negli ultimi tempi sia calato il gelo tra i due cugini. Filippo, che a Verissimo, per la prima volta ha parlato del nuovo amore con l'ex Velina Giorgia Palmas, pare non parli più con Matteo. Che ci siano sotto nuove gelosie? (Foto Instagram)