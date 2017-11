A Roma il Mamiani non è più al primo posto tra i classici: lo ha superato il Tasso mentre il Virgilio primeggia tra per lo scientifico (lo scorso anno era toccato al Massimo), l'Orazio tra i linguistici mentre l'Einstein e il Bottardi si attestano tra i migliori istituti tecnici della Capitale. Sono alcuni risultati di Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli che sulla base dei risultati universitari degli studenti, insieme all'accesso dei diplomati al mondo lavoro, traccia la classifica delle scuole migliori d'Italia. I ricercatori della Fondazione hanno analizzato i dati di circa 1.100.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (2011/12, 2012/13 e 2013/14) in oltre 6.000 istituti superiori.

In questa gallery i risultati delle scuole di Roma mentre. A Milano, invece, è il Sacro Cuore a guidare la classifica dei licei classici migliori della città, mentre l'Alessandro Volta resta in cima alla top ten degli scientifici. A Torino il Cavour mantiene il primo posto tra i classici, mentre il Galileo Ferraris conquista il primato tra gli scientifici. A Napoli il Sannazzaro supera l'Umberto I tra i classici, il Mercalli resta primo tra gli scientifici.