Barbuda in macerie. La furia di Irma, tra i più forti uragani della storia

La scena sull'isola caraibica di Barbuda è quella di una "totale carneficina" dopo il passaggio dell'uragano Irma e per la ricostruzione il Paese chiederà l'assistenza della comunità internazionale. È quanto ha detto a Bbc Radio Four il primo ministro di Antigua e Barbuda, Gaston Browne, aggiungendo che la metà della popolazione, che conta circa 1.800 abitanti, è rimasta senza casa, e che nove edifici su 10 sono stati devastati e molti di questi totalmente distrutti. Almeno 8 persone sono rimaste uccise e altri 23 sono rimaste ferite in due isole francesi a seguito dell'uragano Irma: lo ha affermato il ministro francese dell'Interno Gerard Collomb alla radio France Info. Le isole francesi di Saint-Martin e Saint-Barthelemy sono quelle coinvolte. Il ministro Colomb ha aggiunto che il numero di morti potrebbe aumentare.